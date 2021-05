Was läuft heute? | Woman in the Window, The Underground Railroad, Trauma Center

Woman in the Window

Anna leidet unter einer Angststörung, wegen der sie das Haus fast nie verlässt. Stattdessen verfolgt sie das Geschehen in der Außenwelt durch ihr Fenster. Eines Abends beobachtet sie, wie ihre Nachbarin Jane von deren Ehemann brutal ermordet wird. Doch später behaupten Polizisten und auch Janes Familie, dass diese noch lebt. Hat Anna sich alles bloß eingebildet? Als sie auch noch in ihrem eigenen Haus verfolgt wird, weiß niemand mehr, was Realität und was Einbildung ist. Der Psycho-Thriller „Woman in the Window“ läuft ab heute bei Netflix.

The Underground Railroad

Cora arbeitet als Sklavin auf einer Baumwollplantage in Georgia. Als sie die Underground Railroad entdeckt, ein Netz aus unterirdischen Gleisen und Tunneln, wagt sie die Flucht. Doch ein Kopfgeldjäger ist ihr dicht auf den Fersen. In der zehnteiligen Serie „The Underground Railroad“ auf Amazon Prime Video könnt ihr sehen, ob Cora die Flucht trotzdem gelingt.

Trauma Center

Steve Wakes (Bruce Willis) muss eine traumatisierte Zeugin beschützen, die einen Mord an seinem Kollegen beobachtet hat. Er versteckt sie in einem abgeschiedenen und menschenleeren Krankenhaus, damit sie auch medizinisch versorgt werden kann. Doch die Mörder kommen ihr auf die Spur. Ein Versteckspiel um Leben und Tod beginnt. Der Actionthriller „Trauma Center“ ist ab heute per Sky Ticket abrufbar.

