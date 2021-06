Was läuft heute? | Wonder Boy, Pride, Schockwellen – Nachrichten aus der Pandemie

Wonder Boy

Olivier Rousteing ist Modedesigner und mit nur 25 Jahren Kreativdirektor an der Spitze des französischen Modehauses Balmain. Als Kind wurde er adoptiert und so treibt ihn nicht nur die Weiterentwicklung der Modemarke an, sondern auch die Suche nach seiner Herkunft und seiner eigenen Identität. Die Dokumentation „Wonder Boy“ zeigt diese Suche mitten in den atemberaubenden Bildern der französischen Modeszene jetzt auf Netflix.

Pride

Der Juni steht im Zeichen des Pride-Months, passend dazu zeigt Disney+ die Doku-Serie „Pride“. Die Serie zeigt den harten Kampf und die Erfolge der LGTBQI+-Community in den USA auf dem Weg zu Gleichberechtigung und Akzepanz von den 1950er Jahren bis heute. Erzählt werden die Geschichten dabei von renomierten Regieführenden der LGTBQI+-Community.

Schockwellen – Nachrichten aus der Pandemie

Seit über einem Jahr beherrscht die COVID-19-Pandemie unser aller Leben. Zeit, einmal zurückzuschauen und zu fragen, was da überhaupt los war und ein bisschen Ordnung in den täglichen Strudel aus Nachrichten, Informationen und Hiobs-Botschaften zu bringen. Das versucht nun die Doku „Schockwellen – Nachrichten aus der Pandemie“ indem sie unkommentiert das vergangene Jahr aus Nachrichten und Archivmaterial rekonstruiert. Sehen könnt ihr die Doku jetzt in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

