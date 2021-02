Was läuft heute? | Wonder Woman 1984, Hacksaw Ridge, Legends of Tomorrow

Wonder Woman 1984

Gal Gadot schlüpft wieder in die Rolle der Wonder Woman, doch statt im Ersten Weltkrieg zu kämpfen, verschlägt es die Superheldin in die 1980er-Jahre. Sie lebt jetzt in Washington und vermisst Steve, mit dem sie noch im Ersten Weltkrieg Seite an Seite gekämpft hat. Trotzdem beschützt sie als Wonder Woman weiter die Menschen, und eines Tages taucht Steve dann überraschend auf – im Jahr 1984. „Wonder Woman 1984“ könnt ihr jetzt exklusiv bei Sky streamen, noch vor deutschem Kinostart. Teil 3 von Wonder Woman ist übrigens auch schon in Planung!

Hacksaw Ridge

Am Zweiten Weltkrieg unbedingt teilnehmen zu wollen, ohne aber ein Gewehr zu tragen oder einen Schuss abfeuern zu wollen, klingt nach einer absolut irrsinnigen Idee. Desmond Doss steht aber genau vor diesem Dilemma. Trotzdem schafft er es, beim Militär aufgenommen zu werden und obendrein sich die höchste Auszeichnung des US-amerikanischen Militärs zu verdienen. Die wahre Geschichte von Desmond Doss seht ihr im Kriegsfilm „Hacksaw Ridge“ auf Starzplay. Aber Achtung! Trotz pazifistischer Grundhaltung geht’s im Film ordentlich zur Sache.

Legends of Tomorrow

Dschingis Khan reist in die Zukunft, um ein Mordkomplott auf Prinz Charles in die Tat umzusetzen. Und wer kann ihn davon abhalten? Eine Gruppe DC-Helden, die mit Superschurken durch die Zeit reist, um die Zukunft zu retten. Und das ist nur eine Episode der fünften Staffel der Superhelden-Serie „Legends of Tomorrow“. Sehen könnt ihr sie jetzt auf Amazon Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.