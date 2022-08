Bild: World Wide Wohnzimmer | © HR / Felix Görgens

Was läuft heute? | World Wide Wohnzimmer, Synchronic, Die Zeit der Frauen

Zwischen Lachen und Spielen

Eine extra-große Portion der Show „World Wide Wohnzimmer“ gibt’s jetzt in der ARD-Mediathek. In dem Sci-Fi-Thriller „Synchronic“ sorgt eine Droge für seltsame Unfälle und vier Freundinnen erleben in „Die Zeit der Frauen“ ein bisschen Freiheit im traditionellen Indien.