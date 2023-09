Was läuft heute? | #WTF — Cash Cow Klimaschutz?, This Fool, Licorice Pizza

#WTF — Cash Cow Klimaschutz?

Der Emissionshandel wurde in der Europäischen Union im Jahr 2005 eingeführt. Er soll das Klima schützen, indem der Industrie Zertifikate zum Ausstoß von CO₂ verkauft werden. Große Verschmutzer wie Stahlwerke oder Chemieunternehmen müssen mehr Zertifikate kaufen, wenn sie mehr Emissionen ausstoßen wollen. An dem System gibt es viel Kritik, und diese nimmt eine neue ZDF-Doku genau unter die Lupe. „#WTF — Cash Cow Klimaschutz?“ könnt ihr ab heute in der ZDF-Mediathek streamen.

This Fool — Staffel 2

In der Comedy-Serie „This Fool“ geht es um Julio Lopez, einen Taugenichts, wie er im Buche steht. Mit über 30 Jahren lebt er immer noch bei seiner Mutter in der Garage, und auch mit seiner Freundin läuft es nicht so wirklich glatt. Dazu kommt, dass Julio am liebsten allen Menschen um sich herum hilft, statt sein eigenes Leben in South Central Los Angeles auf die Reihe zu bekommen. Der Trailer verspricht auf alle Fälle herzensgute Unterhaltung. Staffel 2 von „This Fool“ findet ihr ab heute bei Disney+.

Licorice Pizza

Der Film „Licorice Pizza“ von Regisseur Paul Thomas Anderson („Magnolia“, „There Will Be Blood“) erzählt eine Liebesgeschichte in den 70er-Jahren in Kalifornien. Gary Valentine (gespielt von Cooper Hoffman) und Alana Kane (gespielt von Alana Haim, die ihr auch von der Band HAIM kennen könnt) sind zwar altersmäßig zehn Jahre auseinander, doch das steht der Jugendliebe nicht im Weg. „Licorice Pizza“ könnt ihr ab heute bei Prime Video streamen.

