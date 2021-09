Was läuft heute? | Y – The Last Man, Check Check, Die Heimsuchung

Y – The Last Man

Die Comicadaption „Y – The Last Man“ spielt in einer Welt, in der nur noch Frauen leben. Eine Seuche hat alle Menschen und Tiere mit Y-Chromosomen ausgelöscht. Bis auf Yorick Brown, der gemeinsam mit seinem Kapuzineräffchen die Katastrophe überlebt hat. Nun gilt es herauszufinden, was der Ursprung der Seuche ist und Yorick – den letzten Hoffnungsträger zum Überleben der Menschheit – zu schützen. Die Serie ist ab jetzt auf Disney+ abrufbar.

Check Check

Jan (Klaas Heufer-Umlauf) arbeitet am Flughafen der Kleinstadt Simmering, allerdings wünscht er sich einen Karrierewechsel. Also geht er mit seinem demenzkranken Vater nach Berlin – nur läuft da absolut gar nichts nach Plan. Gleichzeitig setzen seine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen alles daran, Jan zurückzuholen. Ob sein Neuanfang gelingt, könnt ihr jetzt auf Joyn+ sehen.

Die Heimsuchung

Als Kind verbringt Ben (Kostja Ullmann) seine Ferien jedes Jahr an der Ostsee – bis mit 11 Jahren sein bester Freund Timmi verunglückt. Jahre später kehrt er wieder an den Ferienort zurück und erfährt, dass damals alles anders gelaufen ist, als er bisher dachte: Timmi ist nämlich damals gar nicht gestorben, sondern liegt immer noch im Wachkoma. Um ihn zurück ins Bewusstsein zu holen, will Ben ihn mit seinem Trauma konfrontieren und fängt an seine eigenen Erinnerungen an die Ereignisse zu rekonstruieren. Aber, je näher er der Sache kommt, desto mehr gerät auch seine eigene Welt ins Wanken. Den Film gibt es ab jetzt in der ARD Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.