Was läuft heute? | Yellowstone, Rye Lane, Mayfair Witches

Yellowstone

„Yellowstone“ erzählt die Geschichte der Familie Dutton, die die größte zusammenhängende Ranch der USA besitzt. Oberhaupt des mächtigen Clans ist John Dutton, gespielt von Oscar-Preisträger Kevin Costner. In der mittlerweile 4. Staffel der US-amerikanischen Erfolgsserie werden brutale Anschläge auf gleich mehrere Familienmitglieder verübt. Die Duttons müssen herausfinden, wer hinter den Anschlägen steckt und als Familie näher zusammenrücken. „Yellowstone“ Staffel 4 findet ihr ab heute bei Paramount+.

Rye Lane

„Rye Lane“ ist eine leichte Rom-Com über die beiden Mittzwanziger Yas und Dom, die sich zufällig bei einer Kunstausstellung im hippen Londoner Stadtteil Peckham kennenlernen. Beide haben akuten Liebeskummer und beschließen, sich gegenseitig beim Überwinden des Gefühlschaos zu unterstützen. Die Methoden sind allerdings fragwürdig und bringen Yas und Dom im Handumdrehen in heikle Situationen. Ihr könnt „Rye Lane“ jetzt bei Disney+ streamen.

Mayfair Witches



Irgendetwas stimmt nicht mit Dr. Rowan Fielding. Nachdem die junge Neurochirurgin Konflikte mit zwei ihrer männlichen Kollegen hat, sterben beide innerhalb kürzester Zeit an einer Hirnblutung. Rowan hat den Verdacht, dass sie für die ungewöhnlichen Tode verantwortlich sein könnte. Denn in ihrer Familie soll es Hexen gegeben haben. Sie begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit und hofft, sich selbst dabei zu finden. Die Horror-Serie „Mayfair Witches“ gibt es jetzt bei WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.