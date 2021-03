Bild: Anna und Adrien trauern beide um Frantz. | Arte / Jean Claude Moireau

Was läuft heute? | Yesterday, Frantz, Last Chance U: Basketball

Versöhnung statt Erbfeindschaft

In der Komödie „Yesterday“ erinnert sich Jack Malik als einziger an die Songs der Beatles. Perfekt, um der bisher erfolglosen Musiker-Karriere Aufwind zu geben. Außerdem wird in „Frantz“ die Erbfeindschaft begraben und in „Last Chance U: Basketball“ geht’s zum Aufstieg!