Was läuft heute? | Yonder, Die Tech-Titanen, I Don’t Work Here

Yonder

In der koreanischen Mini-Serie „Yonder“ trauert Jae-hyun um seine verstorbene Frau Yi-hoo. Er findet einfach nicht zurück in seinen Alltag. Als er eine Nachricht von Yi-hoo bekommt, schöpft er allerdings wieder Hoffnung. Sie lädt ihn ein in eine Welt namens „Yonder“ – ein Nachleben, das auf der Grundlage von Yi-hoos Erinnerungen entworfen wurde. Die beiden müssen allerdings einen hohen Preis für ihr Nachleben bezahlen, von dem sie noch nichts wissen. „Yonder“ könnt ihr jetzt bei Paramount+ schauen.

Die Tech-Titanen

Die einflussreichsten Männer unserer Zeit sind die Chefs der größten Tech-Konzerne. Die Doku-Reihe „Die Tech-Titanen“ wirft einen Blick auf die CEOs von Tesla, Facebook, Amazon und Microsoft. In der ersten Folge geht es um Elon Musk, der nicht nur als CEO von Tesla, sondern auch mit zahlreichen anderen Firmen wie SpaceX oder Twitter einen enormen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Die Folge widmet sich der Frage, was den Multimilliardär antreibt. Geht es ihm wirklich nur um Nachhaltigkeit und das Überleben der Menschheit, oder interessiert ihm am Ende doch nur der Profit? „Die Tech-Titanen“ gibt es jetzt in der ARD-Mediathek.

I Don’t Work Here

Dawit und Laura müssen sich als Paar mit unterschiedlicher Hautfarbe immer wieder rassistische Kommentare gefallen lassen. Die Comedy-Serie „I Don’t Work Here“ zeigt, wie sie mit diesem Alltagsrassismus umgehen, aber verpackt dieses schwere Thema mit viel Humor. Neben dem Alltagsrassismus müssen sich die beiden auch noch mit Lauras Eltern rumschlagen, weil sie vor kurzem mit ihrer Tochter in den elterlichen Keller gezogen sind. „I Don’t Work Here“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.