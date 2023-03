Was läuft heute? | You, Christian, Der tödliche Unterschied. Warum das Geschlecht ein Gesundheitsrisiko ist

You

Joe ist eigentlich ein charmanter Buchhändler. In der Serie „You“ entwickelt er allerdings Obsessionen für verschiedene Frauen. Die gehen so weit, dass er die Kontrolle über sein Leben verliert. Im zweiten Teil der vierten Staffel trifft er auf eine alte Bekannte, von der er gedacht hätte, dass sie tot sei. Den zweiten Teil der vierten Staffel „You“ gibt es jetzt bei Netflix.

Christian ist Handlanger für die italienische Mafia. Der Name des Protagonisten und für die Serie ist nicht willkürlich gewählt. Denn Christian entwickelt Kräfte, mit denen er Menschen heilen kann. Seine Kräfte sprechen sich herum und schon bald ist der Vatikan ihm auf der Spur. Die italienische Crime-Serie „Christian“ gibt es jetzt bei WOW.

Der tödliche Unterschied — Warum das Geschlecht ein Gesundheitsrisiko ist

Viele Fehldiagnosen könnten vermieden und Behandlungen erfolgreicher werden, wenn es den Gender-Data-Gap nicht geben würde. Medikamente werden zum Beispiel viel zu oft nur an Männern getestet, obwohl sie bei Frauen anders wirken können. Warum das so ist und was man daran ändern kann, könnt ihr in der Doku „Der tödliche Unterschied. Warum das Geschlecht ein Gesundheitsrisiko ist“ in der ARD-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.