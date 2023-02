Was läuft heute? | You, Funny Woman, HILLarious

You – Du wirst mich lieben

Joe Goldberg zieht es nach dem ganzen Drama in Madre Linda für die vierte Staffel von „You“ nach Europa. Erst nach Paris, wo er nach Marienne sucht. Als das aber nicht so erfolgreich ist, wird er in London zu Prof. Jonathan Moore, wo auch schon seine neueste Obsession auf ihn wartet. Den ersten Teil der neuen Staffel „You“ könnt ihr ab heute auf Netflix anschauen.

Funny Woman

Barbara Parker lässt ihr Leben in der Kleinstadt hinter sich – inklusive Familie und Verlobten. In London hofft sie auf die große Karriere im Fernsehen, doch die lässt auf sich warten. Durch Zufall lernt sie einen Theateragenten kennen, der ihr Komik-Talent direkt erkennt und ihr ein paar Vorsprechen klarmacht. Die Serie „Funny Woman“ findet ihr jetzt bei Wow.

HILLarious

Martina Hill sorgt mit ihrem Sketch-Format „Knallerfrauen“ schon seit einiger Zeit in der Fernsehwelt für Lacher. Für ihre neueste Show „HILLarious“ wandert sie rüber zu Prime Video und lädt sich dafür auch einige bekannte Promis ein – unter ihnen Kurt Krömer, Annette Frier und Carolin Kebekus.

Was läuft heute?

