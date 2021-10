Bild: Love und Joe in der Stalker-Serie You | Netflix 2021

Was läuft heute? | You, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Mortal Kombat

Stalker, Rächer und böse Mächte

Die fesselnde Stalker-Serie „You – Du wirst mich lieben“ startet heute in die dritte Staffel! Mit „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ wird der Horrorfilm aus den 90ern als Serie neu aufgelegt. Und in „Mortal Kombat“ müssen mutige Kämpfer für das Schicksal der Erde kämpfen.