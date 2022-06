Bild: Young Rock | Greg Doherty / Getty Images North America / Getty Images via afp

Was läuft heute? | Young Rock, Mit ganzer Kraft, Neue Boote, leere Netze: Die Fischer von Sierra Leone

Große Ziele

Dwayne Johnson blickt in „Young Rock“ auf sein Leben zurück, ein Junge im Rollstuhl will mit seinem Vater den Ironman absolvieren und in „Neue Boote, leere Netze: Die Fischer von Sierra Leone“ kämpfen eben diese um ihre Existenz.