Was läuft heute? | Young Rock, Wunderwelt Chemie, Yuli

Young Rock

Als Footballspieler startete er seine Karriere, Wrestling machte ihn berühmt und heute ist er ein gefragter Schauspieler: Dwayne „The Rock“ Johnson hat schon so einiges erlebt. In der Comedyserie „Young Rock“ will er noch höher hinaus und kandidiert 2032 für das Amt des US-Präsidenten. In einem Interview lässt er sein Leben Revue passieren. Die erste Staffel von „Young Rock“ ist jetzt mit dem Sky Ticket abrufbar.

Wunderwelt Chemie

Die Chemie ist für die einen bloß ein verhasstes Schulfach, für die anderen eine unglaubliche und faszinierende Wissenschaft. Chemie-begeistert ist auch Wissenschaftsjournalistin und Chemikerin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim. In der dreiteiligen Dokureihe „Wunderwelt Chemie“ teilt sie ihre Leidenschaft und nimmt die Zuschauenden mit auf eine Reise durch die Geschichte dieser Wissenschaft. Die Dokureihe ist jetzt in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Yuli

Carlos Acosta alias Yuli wächst in den 80er-Jahren in einem der ärmsten Viertel Havannas auf. In seiner Gegend gilt er als Breakdance-Star. Als sein Vater das Tanztalent seines Sohnes entdeckt, schickt er ihn auf eine Ballettschule, in dem Glauben, dass dies Yulis Ausweg aus der Hoffnungslosigkeit ist. „Yuli“ erzählt die Lebensgeschichte von Carlos Acosta, der heute zu den besten Tänzern der Welt zählt. Den Film gibt es ab jetzt in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.