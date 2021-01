Was läuft heute? | Your Honor, plan b: Zwischen Wald und WLAN, James May: Oh Cook

Your Honor

Sich ans Gesetz halten oder den eigenen Sohn vor der Mafia schützen? Vor diesem Konflikt steht Richter Michael Desiato in „Your Honor“. Gespielt wird Michael dabei von Bryan Cranston, der wieder einmal in die Rolle des ambivalenten Vaters schlüpft. Ob er dabei alle in den Strudel des Verbrechens reißt oder doch noch die Kurve kriegt, seht ihr in der neuen Thrillerserie „Your Honor“ immer montags 20:15 Uhr auf Sky Atlantic oder online auf Sky Ticket.

plan b: Zwischen Wald und WLAN

In Zeiten von Internet und Smartphones sind die Schulen oft immer noch geprägt von schlecht kopierten Arbeitsblättern und Kreidetafeln. Und auch der Overhead-Projektor wird noch von Zeit zu Zeit in den Klassenräumen der Republik gesichtet. Dass das auch anders geht und wie die Digitalisierung auch in den Schulen ankommen kann, zeigt die Doku „plan b: Zwischen Wald und WLAN“ in der ZDF Mediathek.

James May: Oh Cook

Perfekt angerichtete Speisen, feinste Aromen und das alles in einer formvollendeten Eleganz zubereitet. All das gibt’s in „James May: Oh Cook“ nicht. Als kompletter Kochamateur liefert James May mit seiner neuen Show eine Kochsendung für alle, die eigentlich gar nicht kochen können. Die charmante Kochshow „James May: Oh Cook“ gibt’s jetzt auf Amazon Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.