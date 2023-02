Was läuft heute? | Your Place Or Mine, Deadlines, Clarkson’s Farm

Your Place Or Mine

Peter und Debbie sind seit 20 Jahren befreundet und Peter will seiner dauergestressten Freundin endlich mal eine Auszeit verschaffen. Er schlägt einen Wohnungstausch vor: Er zieht nach Los Angeles und passt auf ihren Sohn auf, während sie mal in New York entspannen kann. Dabei lernt sie auch Theo kennen und Peter beginnt, seine Gefühle für seine beste Freundin zu hinterfragen. „Your Place Or Mine“ findet ihr jetzt bei Netflix.

Deadlines

Jo, Elif, Franzi und Lena haben sich in der ersten Staffel von „Deadlines“ nach vielen Jahren wiedergefunden. Auch die zweite Staffel beginnt mit einem Wiedersehen und zwar ausgerechnet auf einer Beerdigung. Die vier merken langsam, dass es ab 30 im Leben etwas ernster zugeht und einige wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen. Die neuen Folgen „Deadlines“ findet ihr online first in der ZDF-Mediathek.

Clarkson’s Farm

Jeremy Clarkson kennt man eigentlich als Auto-Narr in „The Grand Tour“. Aber ab und zu braucht er mal eine Auszeit und hat sich deswegen mitten in Oxfordshire eine Farm zugelegt. Zu der kehrt er in der zweiten Staffel von „Clarkson’s Farm“ zurück — und bringt direkt mal eine Menge neuer Ideen und Vorschläge mit. Wie das alles klappt, seht ihr ab heute bei Prime Video.

Was läuft heute?

