Was läuft heute? | Zero, Das Motiv, The House at Night

Zero

Im Berlin der nahen Zukunft beherrscht das Internetunternehmen „Freemee“ den Markt. Deren schlaue Algorithmen sollen das Leben der Nutzerinnen und Nutzer in allen Bereichen verbessern. Als der Konzern ein Geheimtreffen mit Regierungsmitgliedern hat, filmt die anonyme Netzaktivismus-Gruppe „ZERO“ das Gespräch. Die Aufnahmen werden live im Internet verbreitet. Um mehr über die Enthüllungsaktion zu erfahren, soll die Online-Journalistin Cynthia Bonsant zu „ZERO“ recherchieren. Dabei stößt sie auch auf brisante Informationen über „Freemee“. Der Thriller ist ab jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen.

Das Motiv

Jerusalem, 1986: Mitten in der Nacht erschießt ein 14-jähriger Junge seine gesamte Familie. Doch viele Fragen bleiben ungeklärt. In der True-Crime-Serie „Das Motiv“ erzählen Insider von der Tat und ihren Erinnerungen an das Verbrechen. „Das Motiv“ gibt es jetzt auf Netflix.

The House at Night

Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes zieht sich Beth in das Haus am See zurück, das er ihr vor Jahren gebaut hat. Doch ihre Trauer wird von merkwürdigen Ereignissen gestört: Sie hat dunkle Visionen und erlebt paranormale Ereignisse. Trotzdem verlässt sie das Haus nicht, sondern will der Sache auf den Grund gehen. Dabei entdeckt sie Geheimnisse, von denen sie lieber nichts hätte wissen wollen. Der Horror-Film „The House at Night“ ist jetzt mit dem Sky-Ticket abrufbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.