Was läuft heute? | Zero, Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution, Traffic

Zero

Omar hat den Spitznamen Zero und oft das Gefühl, dass ihn keiner wirklich wahrnimmt. In seinem Viertel läuft so einiges schief und eines Tages wird er quer durch die Straßen gejagt. Er sitzt in der Klemme und sieht keinen Ausweg mehr. Dann passiert das Unglaubliche: Er kann sich unsichtbar machen! Zero schließt sich einer Gruppe von Jugendlichen an, um mit seiner neuen Superkraft gegen Vandalismus und Machtkämpfe anzugehen. Wie das funktioniert, seht ihr in der neuen Serie „Zero“ auf Netflix.

Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution

Die 19-jährige Franka lebt in der DDR ein systemtreues Leben. Doch dann begegnet sie Stefan, der sie mit in seine Welt nimmt. Er wohnt in einem besetzten Haus, gemeinsam mit einer Gruppe von Umweltaktivisten. Nur unter dem Schutz der Kirche können sie ihre Protestaktionen durchführen. Aber schon bald gehen sie auch mit politischen Forderungen an die Öffentlichkeit. Franka ist plötzlich mittendrin und wird von der Stasi beobachtet. „Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution“ könnt ihr in der ARD-Mediathek streamen.

Traffic – Die Macht des Kartells

Mitten im Drogenkrieg zwischen den USA und Mexiko treffen drei Schicksale aufeinander. Richter Robert Wakefield soll den Drogenkrieg endlich beenden – koste es, was es wolle. Der mexikanische Polizist Javier verzweifelt an der Korruption, den Kartellen und der Gewalt um ihn herum. Und die High-Society-Lady Helena tut alles, um ihren drogendealenden Mann aus dem Gefängnis zu holen. Der Film „Traffic“ mit Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones läuft heute auf Arte.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.