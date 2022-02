Was läuft heute? | ZERV – Zeit der Abrechnung, jeen-yuhs: Eine Kanye-Trilogie, Outlaws – Die wahre Geschichte der Kelly Gang

ZERV – Zeit der Abrechnung

Berlin, 1991: Kriminalhauptkommissarin Karo Schubert soll im Mordfall eines hochrangigen Mitarbeiters des Abrüstungsministeriums ermitteln. Dabei lernt sie Peter Simon kennen, der für die Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, kurz ZERV, arbeitet. Er will den Fall ebenfalls für sich beanspruchen und so sind die beiden gezwungen zusammenzuarbeiten. Die Krimi-Serie „ZERV – Zeit der Abrechnung“ gibt’s in der ARD-Mediathek.

jeen-yuhs: Eine Kanye-Trilogie

Kanye „Ye“ West ist mittlerweile nicht mehr nur Musiker, sondern auch erfolgreicher Geschäftsmann. Zwei Jahrzehnte lang wurde der Hip-Hop-Superstar begleitet – von den Anfängen seiner Karriere bis heute. Die dreiteilige Dokumentation „jeen-yuhs: Eine Kanye-Triologie“ könnt ihr auf Netflix abrufen.

Outlaws – Die wahre Geschichte der Kelly Gang

Im Australien des späten 19. Jahrhunderts wächst Ned Kelly in einer kaputten Familie auf. Als seine Mutter ihn gemeinsam mit einem Viehdieb in die Wildnis schickt, gerät Kelly in kriminelle Machenschaften und landet sogar im Gefängnis. Zehn Jahre später kehrt er zurück und gründet eine Bande, mit der er sich gegen die britische Kolonialherrschaft auflehnt. Angelehnt an historische Fakten erzählt das Historiendrama „Outlaws – Die wahre Geschichte der Kelly Gang“ die Geschichte des berühmten australischen Bushrangers. Das Historiendrama könnt ihr auf Prime Video schauen.

