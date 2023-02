Was läuft heute? | Zurück in die Zukunft: Wie ein Film zeitlos wurde, Dear Edward, Your Honor

Zurück in die Zukunft: Wie ein Film zeitlos wurde

Kaum ein Film hat das Genre der Zeitreise-Filme so geprägt wie „Zurück in die Zukunft“. In der Doku „Zurück in die Zukunft: Wie ein Film zeitlos wurde“ wird nicht nur die Geschichte der Produktion aufgearbeitet, sondern sie hat auch den ein oder andere Funfact in petto. Zudem wird ein genauer Blick auf den Einfluss geworfen, den der Film auf die Popkultur hatte und auch immer noch hat. „Zurück in die Zukunft: Wie ein Film zeitlos wurde“ gibt es in der Arte Mediathek.

Dear Edward

In der neuen Dramaserie „Dear Edward“ geht es um den Teenager Edward. Nach dem Absturz eines Flugzeugs ist er der einzige Überlebende. Die einzige Person, die ihm Halt gibt, ist seine Tante. Sie muss aber selbst mit dem plötzlichen Verlust ihrer Schwester klarkommen. Die Serie befasst sich mit Themen wie Trauer und Survivor’s Guilt. Die erste Folge von „Dear Edward“ gibt es ab heute auf Apple TV+. Die restlichen zehn Folgen gibt es dann wöchentlich.

Your Honor

Die meisten kennen Schauspieler Bryan Cranston wohl in seiner Rolle als Walter White. Doch auch nach „Breaking Bad“ geht es für ihn weiter. In „Your Honor“ spielt Cranston den Richter Michael. In Staffe 1 muss er seinen Sohn vorm organisierten Verbrechen schützen. In Staffel 2 stellt er sich erneut gegen die Gangster der Stadt, um seine Taten wieder gutzumachen. Die neuen Folgen „Your Honor“ gibt es auf Paramount+.

Was läuft heute?

