Was läuft heute? | Zwei Seiten des Abgrunds, Perry Mason, Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Meeresschildkröten

Zwei Seiten des Abgrunds

Für die Wuppertaler Polizistin Luise Berg (Anne Ratte-Polle) wird ein Alptraum wahr! Bei einem Einsatz in einem Baumarkt steht plötzlich der mutmaßliche Mörder ihrer damals 17-jährigen Tochter Merle wieder vor ihr. Vor sieben Jahren wurde Dennis Opitz (Anton Dreger) verurteilt, nun wurde er vorzeitig aus der Haft entlassen. E gilt als resozialisiert. Und nicht nur das: Dennis Opitz hat sich in den sieben Jahren komplett verwandelt. Er tritt nicht mehr schüchtern und wortkarg auf, sondern ist attraktiv und selbstbewusst. Aber Luise Berg lässt sich davon nicht blenden und fängt an zu ermitteln. Alle Folgen der Miniserie „Zwei Seiten des Abgrunds“ findet ihr ab heute bei RTL+.

Perry Mason

Perry Mason ermittelt wieder. Die Krimi-Serie spielt in den 1930er Jahren in Los Angeles. Während in weiten Teilen der USA die Menschen unter der Großen Depression leiden, klingeln in der Stadt der Engel die Kassen. Hollywood und neue Ölfelder sorgen für wirtschaftlichen Aufschwung. Vor diesem Hintergrund schleppt sich Perry Mason (Emmy-Award-Gewinner Matthew Rhys) in der ersten Staffel noch als Privatdetektiv durch den Tag. In der zweiten Staffel ist er nun zum Anwalt aufgestiegen und legt sich in seinem neuen Fall mit der Öl-Lobby an. Beide Staffeln von „Perry Mason“ findet ihr ab jetzt bei WOW.

Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Meeresschildkröten

Sie sind mehrere Millionen Jahre alt und haben die Dinosaurier überlebt, Eiszeiten und Naturkatastrophen — Meeresschildkröten. Außerdem haben die Tiere faszinierende Fähigkeiten, sie können zum Beispiel weinen, um den Salzgehalt in ihrem Blut zu regulieren. Aber Meeresschildkröten sind vom Aussterben bedroht. Die Verschmutzung der Ozeane, die intensive Fischerei, Schifffahrt und der Klimawandel bedrohen ihre Existenz. In der neuen Folge der Doku-Reihe „Im Einsatz für …“ trifft Hannes Jaenicke Menschen, die sich für die Tiere einsetzen. Die Doku „Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Meeresschildkröten“ findet ihr ab jetzt in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

