Was läuft heute? | The Marvelous Mrs. Maisle, Irgendwas mit Medien, The Last Thing He Told Me

The Marvelous Mrs. Maisle

In Staffel 5 von „The Marvelous Mrs. Maisle“ gibt sich Midge Maisle ein letztes Mal die Ehre. In den letzten Jahren konnten wir ihren Aufstieg von Hausfrau und Mutter zur Stand-up-Comedian bewundern. Nachdem in Staffel 4 ein Fokus auf Midges Selbstzweifel gelegt wurde, scheint die letzte Staffel ein großes Comedy-Comeback anzudeuten, das Mrs. Maisle endgültig in den Comedy-Olymp heben wird. Die finale Staffel „The Marvelous Mrs. Maisle“ gibt es ab heute auf Prime Video.

Irgendwas mit Medien

Serien wie „Stromberg“ oder „Die Discounter“ haben gezeigt, dass das Mockumentary-Genre auch in Deutschland funktioniert. Die neue ARD-Serie „Irgendwas mit Medien“ knüpft daran an und verfolgt das Leben des frisch zugelassenen Medienstudenten Lennart. Neben dem Alltag in seiner WG wird der ganz normale Studierenden-Wahnsinn gezeigt. Acht Folgen hat „Irgendwas mit Medien“ und die gibt es in der ARD-Mediathek.

The Last Thing He Told Me

Fans von Jennifer Garner können sich freuen, denn die Schauspielerin ist zurück. In der neuen Serie „The Last Thing He Told Me“ spielt sie Hannah. Als eines Tages ihr Mann plötzlich spurlos verschwindet, findet sie eine Sporttasche mit mehr als einer halben Million Dollar. Um herauszufinden, wo ihr Mann ist und was er ihr verheimlicht hat, macht sich Hannah zusammen mit ihrer Stieftochter Bailey auf, ihn zu finden. „The Last Thing He Told Me“, bzw. im Deutschen „Beschütze sie“, findet ihr auf Apple TV+.

