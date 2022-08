Was läuft heute? | Beast, Chad and JT Go Deep, MasterChef USA

Beast

In dem Psychothriller „Beast“ geht es um die junge Frau Moll, die sich in ihrer konservativen Familie eingeengt fühlt. Als sie Pascal kennenlernt, der sie aus einer unangenehmen Situation mit einem anderen Mann rettet, verliebt sie sich in ihn. Pascal ist ein freiheitsliebender Mensch. Doch nachdem eine Leiche auf der Insel Jersey gefunden wird, ist Pascal einer der Hauptverdächtigen. Moll entscheidet sich dazu, ihm ein falsches Alibi zu geben. Aber mit der Zeit zweifelt sie immer mehr an Pascals Unschuld. Den Thriller „Beast“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek abrufen.

Chad and JT Go Deep

In dem Comedy-Format „Chad and JT Go Deep“ wollen zwei Freunde mit Streichen und Engagement für gute Laune sorgen und auf wichtige Probleme aufmerksam machen. Unter anderem sammeln sie gebrauchte Sexspielzeuge, um die Ozeane von Plastik zu befreien. Ihr könnt „Chad and JT Go Deep“ jetzt bei Netflix schauen.

MasterChef USA

„MasterChef USA“ ist die erfolgreichste Kochshow aller Zeiten und geht mittlerweile in die zwölfte Staffel. Der Erfolg der Sendung liegt nicht zuletzt am temperamentvollen Juror Gordon Ramsay. Aber auch die anderen Juroren Aarón Sánchez und Joe Bastianich halten sich nicht zurück, wenn es darum geht, ihre Schützlinge zu kritisieren. Der Gewinner oder die Gewinnerin kann mit 250.000 Dollar Preisgeld nach Hause gehen. Die zwölfte Staffel „MasterChef USA“ könnt ihr jetzt bei WOW sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.