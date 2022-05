Was läuft heute? | Der Vorname, Ghost in the Shell: SAC_2045, Stärker als der Tod – Wenn der Partner stirbt

Der Vorname

Der Film „Der Vorname“ beginnt mit einem harmlosen Abendessen unter Freunden. Nachdem einer der Gäste verkündet, dass er und seine Frau ihren Sohn „Adolf“ nennen wollen, bricht ein absurder Streit aus. Der Film ist als Kammerspiel inszeniert und und die Auseinandersetzung entwickelt sich vom Namensstreit hin zu persönlichen Angriffen und sinnloser Diffamierung. Ihr könnt „Der Vorname“ jetzt bei Joyn+ sehen.

Ghost in the Shell: SAC_2045 – Staffel 2

Der Anime „Ghost in the Shell: SAC_2045“ zeichnet ein düsteres Bild vom Jahr 2045. Ein weltweiter Wirtschaftscrash hat zu einem niemals endenden Krieg geführt. Dazu kommen auch noch humanoide Roboter, die das Überleben der Menschheit gefährden. Ihr könnt die zweite Staffel „Ghost in the Shell: SAC_2045“ jetzt bei Netflix schauen.

Stärker als der Tod – Wenn der Partner stirbt

In der Dokureihe „Stärker als der Tod – Wenn der Partner stirbt“ wird über vier Jahre eine Familie begleitet, die ihren Mann und Vater an den Krebs verliert. Als Andrea die Diagnose bekommt, ist seine Frau Maria gerade im fünften Monat schwanger. Die Dokumentation zeigt sehr nah und persönlich, wie die Familie mit dieser Ausnahmesituation umgeht. Ihr könnt „Stärker als der Tod – Wenn der Partner stirbt“ jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

