Was läuft heute? | Die Hölle, Mutter Teresa – Um der Liebe Gottes willen?, 4400

Die Hölle

In dem Thriller „Die Hölle“ wird Özge Zeugin eines Mordes und befürchtet, das nächste Opfer zu werden. Denn der Killer hat sie am Tatort ebenfalls gesehen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gehen jedoch nur langsam voran und Polizeischutz bekommt Özge zunächst auch nicht. Ihr könnt die deutsch-österreichische Produktion „Die Hölle“ jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Mutter Teresa – Um der Liebe Gottes willen?

Der Name „Mutter Teresa“ ist wohl so ziemlich jedem ein Begriff. Doch die Geschichte und die Kontroversen hinter der Frau, die eigentlich als Agnes in Nordmazedonien geboren wurde, kennen nur die wenigsten. Die Dokumentation „Mutter Teresa – Um der Liebe Gottes willen?“ erzählt ihre ganze Lebensgeschichte. Ihr könnt sie jetzt bei WOW sehen.

4400

In der Mystery-Serie „4400“ tauchen 4 400 Menschen, die in den letzten 100 Jahren verschwunden sind, plötzlich in einem New Yorker Park wieder auf. Sie alle sind durch eine Zeitreise an diesen Ort gelangt. Alle Personen werden zunächst in ein Hotel gebracht und dort verhört. Es stellt sich heraus, dass die „4400“ übernatürliche Kräfte entwickelt haben. Ihr könnt „4400“ jetzt bei RTL+ schauen.

Was läuft heute?

