Was läuft heute? | Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin, Malcolm mittendrin, Crime

70 Jahre auf dem Thron

In „Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin“ wird zum Thronjubiläum auf 70 Jahre Queen Elisabeth II. zurückgeblickt, in „Malcolm mittendrin“ stiften alleingelassene Teenager Chaos und in „Crime“ untersucht ein Detektiv das Verschwinden eines Schulmädchens.