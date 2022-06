Bild: Dr. Strange in the Multiverse of Madness | © Marvel Studios

Was läuft heute? | Dr. Strange in the Multiverse of Madness, The Umbrella Academy, Here Today

Durch Raum und Zeit

In „Dr. Strange in the Multiverse of Madness“ öffnet Dr. Strange ein Portal zu parallelen Welten und stiftet damit in seiner eigenen Realität Chaos, in „The Umbrella Academy“ finden sich die Hargreeves-Geschwister nach einer Zeitreise ebenfalls in einer Realität wieder, die sie selber aus den Fugen gebracht haben. In „Here Today“ entwickelt sich eine Freundschaft zwischen zwei grundlegend verschiedenen Charakteren.