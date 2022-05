Was läuft heute? | Ein Planet vor unserer Zeit, Ricky Gervais: SuperNature, Together Together

Ein Planet vor unserer Zeit



In der Dokumentation „Ein Planet vor unserer Zeit“ erklärt David Attenborough, wie die Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren auf unseren Planeten gelebt haben. Produziert wurde die Doku von den Machern von „Planet Erde“. Ihr könnt „Ein Planet vor unserer Zeit“ bei Apple TV+ streamen.

Ricky Gervais: SuperNature

Ricky Gervais veröffentlicht mit „SuperNature“ sein zweites Comedy Special auf Netflix. Zusammen mit der Serie „After Life“ ist es bereits seine dritte Show bei dem Streaminganbieter. Diesmal geht es neben übernatürlichen Ereignissen auch um die Regeln der Comedy. Ihr könnt „Ricky Gervais: SuperNature“ jetzt bei Netflix sehen.

Together Together

In der Komödie „Together Together“ geht es um einen 40-jährigen App-Entwickler, der unbedingt Kinder bekommen möchte. Er ist allerdings Dauersingle und es ist auch keine Frau in Aussicht, die ihm seinen Kinderwunsch erfüllen will. Also begibt er sich auf die Suche nach einer Leihmutter. Nachdem diese in der junge Anna findet, entwickelt sich eine besondere, platonische Beziehung zwischen den beiden. Ihr könnt „Together Together“ jetzt auf Sky Ticket schauen.

Was läuft heute?

