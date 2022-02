Was läuft heute? | Einfach Liebe – Kinder und andere Probleme, Bis dass das Leben uns scheidet, Rooney

Einfach Liebe – Kinder und andere Probleme

Josephine Bornebusch ist die Regisseurin und Drehbuchautorin der Serie „Einfach Liebe“. Bornebusch spielt außerdem die Protagonistin Clara. Sie ist erfolgreiche Oberärztin, attraktiv und steht mitten im Leben. Trotzdem hat sie sich mit der Partnersuche immer ein bisschen schwergetan. In der zweiten Staffel „Kinder und andere Probleme“ hat sie endlich einen Mann gefunden, der ihr ihren Kinderwunsch erfüllen will. Doch mit Ende 30 ist auch das mit dem Kinderkriegen eine gewisse Herausforderung. Ihr könnt „Einfach Liebe – Kinder und andere Probleme“ in der ARD-Mediathek streamen.

Bis dass das Leben uns scheidet

Immer mehr Menschen lassen sich scheiden und immer weniger Paare wollen heiraten. Das ist ein großes Problem für Familie Paixão, die ein Hochzeitsplanungsunternehmen betreibt. Denn obwohl die Familie immer gut davon leben konnte, steht das Unternehmen seit einer Weile auf dem absteigenden Ast. Und auch in ihrem privaten Leben macht der gesellschaftliche Trend keinen Halt. Ihr könnt die portugiesische Serie „Bis dass das Leben uns scheidet“ auf Netflix sehen.

Rooney

Biopics von Fußballern sind mittlerweile zum Trend auf Amazons Streamingplattform geworden. Kroos hat eins, Schweinsteiger hat eins und jetzt hat auch Wayne Rooney eins. Der 36-Jährige ist gleichzeitig Torschützenkönig bei der englischen Nationalmannschaft und bei Manchester United. Das Prime-Original zeigt Rooney aber auch von einer sehr persönlichen Seite und thematisiert den psychischen Druck unter dem er gerade am Anfang seiner Karriere gestanden hat. Ihr könnt „Rooney“ jetzt bei Prime Video streamen.

