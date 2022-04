Was läuft heute? | Harry Wild – Mörderjagd in Dublin, Birdman, Man of God

Harry Wild – Mörderjagd in Dublin

In der irischen-britischen Krimi-Serie „Harry Wild – Mörderjagd in Dublin“ geht es um die Literaturwissenschaftlerin Harry Wild. Eigentlich steht Harry vor ihrer wohlverdienten Rente. Doch weil ihr der Schaukelstuhl zu langweilig wäre, fängt sie schon bald an mit ihrem literarischen Wissen Kriminalfälle zu lösen. Ihr könnt „Harry Wild – Mörderjagd in Dublin“ jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

Birdman

Michael Keaton spielt in dem Film „Birdman“ einen Schauspieler, der den Zenit seiner Karriere überschritten hat und einen Neustart am Broadway wagt. Nachdem er einen weiteren Film in seiner Paraderolle als Superheld „Birdman“ abgelehnt hat, gab es keine nennenswerten Rollen mehr für ihn. Eine spannende Parallele zur Realität. Denn Michael Keaton hat Batman gespielt und ebenfalls eine Fortsetzung abgelehnt. Seiner Karriere hat das allerdings nicht geschadet. Für seine Rolle in „Birdman“ wurde Keaton sogar mit einem Golden Globe ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert. Ihr könnt „Birdman“ jetzt bei Prime Video streamen.

Man of God

In dem afrikanischen Film „Man of God“ geht es um den Sohn eines Priesters, der ein neues Leben beginnen will. Weil Samuel Obalolu von seinem Vater gequält wurde, kehrt er der Kirche und seiner Familie den Rücken. Der Neustart fällt ihm allerdings nicht so leicht wie gedacht, da er sich hin- und hergerissen fühlt, zwischen Frauen, Geld und dem Glauben zu Gott, der noch tief in ihm steckt. Ihr könnt „Man of God“ jetzt bei Netflix schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.