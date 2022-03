Bild: Matt Damon spielt Jason Bourne in der Filmreihe | © Nicholas Hunt/Getty Images/AFP

Was läuft heute? | Jason Bourne, Possessor, Road to: The Great Fight Night

Unter dem Radar

In „Jason Bourne“ flieht ein Auftragskiller vor der CIA und auch in „Possessor“ geht es um eine Auftragskillerin. In der Dokumentation „Road to: The Great Fight Night“ begleiten wie die beiden Streamer Trymacs und MckyTV bei der Vorbereitung auf ihren Boxkampf am 2. April.