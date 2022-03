Was läuft heute? | Kalina – Die Sehnsucht in mir, RoleModels, Female Pleasure

Kalina – Die Sehnsucht in mir

In dem polnischen Film „Kalina – Die Sehnsucht in mir“ geht es um Kalina Jedrusik. Sie ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin und Sängerin, sondern auch in einer glücklichen Ehe mit ihrem Mann Stanislaw Dygat. Für das Jahr 1962 führt sie ein sehr unkonventionelles Leben, denn sie hat nebenbei auch noch eine Affäre mit einem jungen Sänger. Das stößt in ihrem Umfeld auf viel Unverständnis und handelt ihr einige Probleme ein. Ihr könnt den polnischen Film „Kalina – Die Sehnsucht in mir“ jetzt auf Netflix sehen.

RoleModels

In der ZDF-Dokumentation „RoleModels“ werden drei Frauen begleitet, die trotz aller Widerstände eine erfolgreiche Karriere gestartet haben. Dabei werden die Tänzerin und Choreografin Nikeata Thompson, die Rennfahrerin Sophia Flörsch und die Modeschöpferin Leyla Piedayesh auf ihrem Weg begleitet. Ihr könnt „RoleModels“ jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Female Pleasure

Die Dokumentation „Female Pleasure“ fünf Frauen aus den fünf Weltreligionen. Sie alle haben ganz ähnliche Erfahrungen in ihrem Leben gemacht und unter den patriarchalen Strukturen gelitten, mit denen sie in der Gesellschaft und in ihrer Religionsgemeinschaft aufgewachsen sind. Die Dokumentation lässt die Frauen, die für Gleichberechtigung und eine selbstbestimmte weibliche Sexualität eintreten, ihre Geschichten erzählen. Ihr könnt „‚Female Pleasure“ in der Arte-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.