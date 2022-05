Bild: Kids + Trouble | © SWR / Lona Media / Jennifer Kehler

Was läuft heute? | Kids + Trouble, Tschugger, Savage Beauty

Kleine Kinder, große Probleme

In „Kids + Trouble“ geht es um Kinder und Familienplanung. In „Tschugger“ schlägt ein Schweizer Dorfpolizist über die Stränge und in „Savage Beauty“ nistet sich ein Model unter falschen Namen in ein Beauty-Imperium ein.