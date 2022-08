Was läuft heute? | Never Have I Ever, Der Tourist – Duell im Outback, Moonfall

Never Have I Ever

In der Coming-of-age-Comedyserie „Never Have I Ever“ muss sich die indisch-amerikanische Protagonistin Devi mit allerlei Teenagerproblemen rumschlagen. Eigentlich hat sie einen Freund. Aber dann trifft sie auf einen neuen Jungen, der sie ins Gefühlschaos stürzt. Die dritte Staffel „Never Have I Ever“ könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Der Tourist – Duell im Outback

In „Der Tourist – Duell im Outback“ verliert ein Mann durch einen Autounfall sein Gedächtnis. Zusammen mit einer Polizistin will er die Puzzlestücke seiner Vergangenheit wieder zusammenfügen. Nachdem er feststellt, dass ihn ein Mann verfolgt, der ihn umbringen will, zweifelt er allerdings daran, ob er das überhaupt wirklich will. Ihr könnt die Miniserie „Der Tourist – Duell im Outback“ jetzt in der ZDF-Mediathek finden.

Moonfall

Der Film „Moonfall“ ist der vierte Katastrophenfilm von Roland Emmerich mit Weltuntergangsszenario. Diesmal droht der Mond auf die Erde zu stürzen und alles Leben auf dem Planeten auszulöschen. Ein ehemaliger Astronaut und eine ehemalige Astronautin begeben sich zusammen mit dem Mann, der das Phänomen entdeckt hat, auf eine riskante Mission, um das Schlimmste zu verhindern. Ihr könnt „Moonfall“ jetzt bei WOW sehen.

