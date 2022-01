Was läuft heute? | Persischstunden, Binge Reloaded, The House

Persischstunden

Im Zweiten Weltkrieg gibt sich der belgische Jude Gilles als Perser namens Reza aus und vermeidet so, erschossen zu werden. Der Hauptsturmführer Koch, gespielt von Lars Eidinger, möchte Farsi von ihm lernen. Dabei kann Gilles natürlich gar kein Farsi. Deshalb erfindet er einfach eine Fantasiesprache, die er selber nachts lernen muss, um nicht aufzufliegen. “Persischstunden” läuft heute im ZDF und ist danach in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Binge Reloaded – Staffel 2

Altbekannte Gesichter von „Switch Reloaded“ wie Michael Kessler gibt es auch wieder in der zweiten Staffel „Binge Reloaded“. Diesmal werden unter anderem Shows wie „Wer wird Millionär?“, „Die Bachelorette“, „Bares für Rares“ und „Love Island“ parodiert. Aber auch internationale Shows wie „Bridgerton“ bekommen bei „Binge Reloaded“ ihr Fett weg. „Binge Reloaded“ ist bei Prime Video zu sehen.

The House

Unkonventionell und experimentierfreudig werden in der Serie „The House“ drei voneinander unabhängige Geschichten erzählt, die in verschiedenen Dimensionen spielen. Eines haben die Geschichten jedoch gemeinsam: Sie spielen alle in dem selben Haus, welches in jeder der drei Dimensionen existiert. Die Stop-Motion-Produktion ist auf Netflix verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.