Was läuft heute? | plan b: Da geht was, Deutschland!, One Mic Stand, Schachnovelle

plan b: Da geht was, Deutschland! – Staffel 2

In der zweiten Staffel „plan b: Da geht was, Deutschland!“ besuchen die Reporterinnen Antonia Lilly Schanze und Anne Thiele Menschen, die die Welt verbessern wollen. Unter anderem sind sie bei dem Kondomhersteller „Einhorn“ und bei Tijen Onaran, die ein Supportnetzwerk für gründungsinteressierte Frauen aufgebaut hat. Ihr könnt „plan b: Da geht was, Deutschland!“ jetzt in der ZDF-Mediathek schauen.

One Mic Stand

In der neuen Show „One Mic Stand“ werden fünf Prominente, darunter Mats Hummels und Karl Lauterbach, zu Stand-up-Comedians ausgebildet. Dabei bekommt jeder und jede von ihnen einen Mentor an die Hand. Die Show wird von den Produzenten und Produzentinnen von „Last One Laughing“ gemacht und erscheint genau wie LOL auch in mehreren Ländern. Ihr könnt „One Mic Stand“ auf Prime Video sehen.

Schachnovelle

In dem Film „Schachnovelle“ wird ein Wiener Anwalt von der Gestapo festgenommen. In Isolationshaft bekommt er ein Buch über Schach in die Hände. Aus seiner Liebe für das Spiel der Könige kann er allmählich wieder Hoffnung schöpfen und das Blatt fängt an, sich zu wenden. Ihr könnt „Schachnovelle“ jetzt bei WOW gucken.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.