Was läuft heute? | Santa Evita, Themenabend: Wie viel Mensch verträgt die Welt?, Streetfood: USA

Santa Evita

Die Serie „Santa Evita“ erzählt die Geschichte von Evita Perón – der zweiten Frau des argentinischen Präsidenten Juan Perón. Ihre Geschichte beginnt allerdings erst nach ihrem Tod. Denn nachdem Juan Perón vom Militär gestürzt wurde, versteckte die neue Militärregierung ihren Leichnam vor der Bevölkerung, da sie Angst hatten, er könnte als politische Waffe gegen sie verwendet werden. Ihr könnt „Santa Evita“ jetzt auf Disney+ sehen.

Themenabend: Wie viel Mensch verträgt die Welt?

Der „Themenabend: Wie viel Mensch verträgt die Welt?“ stellt die Frage, wie lange sich unser Planet noch von der Menschheit ausbeuten lässt. In der Doku „Gier nach Meer” wird zum Beispiel gezeigt, wie die Menschheit nicht nur das eigene Land, sondern auch den Meeresboden ausbeutet. Ihr könnt die Dokumentation „Gier nach Meer“ jetzt in der arte-Mediathek streamen.

Streetfood: USA

Nach „Streetfood: Asien“ und „Streetfood: Lateinamerika“ ist „Streetfood: USA“ die dritte Staffel der Streetfood-Reihe. Auch wenn die USA nicht für ihre eigene, ausgefeilte Küche bekannt sind, findet man hier Spezialitäten aus aller Welt. In den Städten Los Angeles, Portland, New York, New Orleans, Oʻahu und Miami kann man sich hier mit den Augen durch die ganze Welt schlemmen. „Streetfood: USA“ könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.