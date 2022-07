Was läuft heute? | Stranger Things, The Terminal List, Böhmi brutzelt

Stranger Things

Elfie erfährt in der aktuellen Staffel von „Stranger Things“ immer mehr über ihre eigene Vergangenheit und versucht ihre Kräfte wiederzufinden. Währenddessen steht die Kleinstadt Hawkins vor dem nächsten großen Kampf. Die Gefahr durch den dunklen Zauberer “Vecna” wächst und niemand weiß, wo und wann er als nächstes zuschlagen wird. Ihr könnt die neue Staffel „Stranger Things“ jetzt bei Netflix streamen.

The Terminal List

Der US-Navy-Seal James Reece kehrt nach einer verunglückten Mission nach Hause zurück. Seine Einheit ist in einen Hinterhalt geraten. Bald stellt sich aber heraus, dass die Sache noch nicht abgeschlossen ist und nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner Familie bedroht wird. Die Action-Serie mit Chris Pratt in der Hauptrolle gibt es jetzt bei Amazon Prime Video zum Streamen.

Böhmi brutzelt

In der zweiten Staffel hat sich Jan Böhmermann wieder hochkarätige Gäste in seine Kochshow eingeladen: Gleich in der ersten Folge sind die Tokio-Hotel-Brüder Bill und Tom Kaulitz zu Besuch. Der Satiriker Böhmermann kann in diesem Format seinen heimlichen Traum als Fernsehkoch ausleben. Dabei entstehen Gespräche, die über das Kochen hinausgehen. Weitere Gäste werden der Moderator Klaas Heufer-Umlauf, die Comedienne Enissa Amani, die Moderatorin Salwa Houmsi, die Sängerin und Moderatorin Ina Müller und die Rapperin Lady Bitch Ray sein. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.