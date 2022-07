Was läuft heute? | Surface, Uncoupled, Techno House Deutschland

Surface

In der Serie „Surface“ geht es um Sophie. Sie leidet seit einem missglückten Selbstmordversuch unter Gedächtnisverlust. Nachdem sie anfängt, in ihrer Vergangenheit herumzuwühlen, zweifelt sie aber zunehmend an der Geschichte, die sie erzählt bekommen hat. „Surface“ könnt ihr jetzt bei Apple TV+ schauen.

Uncoupled

In der Serie „Uncoupled“ spielt Neil Patrick Harris den Immobilienmakler Michael Lawson – ein Mann, der nach 17 Jahren Beziehung auf einmal wieder Single ist. Als 40-jähriger schwuler Mann in New York lernt er ein ganz neues Leben kennen, in dem er sich erst einmal zurechtfinden muss. Doch er gewöhnt sich daran. Ihr könnt die Comedy-Serie „Uncoupled“ jetzt auf Netflix sehen.

Techno House Deutschland

Warum gibt es gerade in Deutschland eine so große Techno-Szene und wie ist sie entstanden? Diese Frage versucht die Dokureihe „Techno House Deutschland“ zu beantworten. Urgesteine der Szene und Clubbesitzer und -besitzerinnen geben Erklärungsversuche. Ihr könnt die achtteilige Reihe „Techno House Deutschland“ jetzt in der ARD-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

