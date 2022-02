Was läuft heute? | The King’s Man – The Beginning, Mega-Projekt: Flughafen New York, Rick and Morty

The King’s Man – The Beginning

In „The King’s Man – The Beginning“ geht es um die Entstehungsgeschichte eines fiktiven Secret Service. Der Film basiert, wie auch die anderen Kingsman-Filme, auf der Comicreihe von Mark Millar und Dave Gibbons. Die Comic-Welt teilt sich sogar ein Universum mit den Kick-Ass-Geschichten, aber in den Filmen gibt es keine Parallelen. Dafür teilen sich aber beide Verfilmungen mit Matthew Vaughn den gleichen Regisseur und mit Aaron Taylor-Johnson auch noch einen Schauspieler. Ihr könnt „The King’s Man – The Beginning“ jetzt bei Disney+ streamen.

Mega-Projekt: Flughafen New York

New York City hat drei Flughäfen. Aber nur einer davon liegt mitten in der Stadt: der LaGuardia Airport. Der nach dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister benannte Flughafen muss mit immer mehr Passagieren zurechtkommen. Deshalb sollte der Flughafen im Jahr 2015 umgebaut werden. Eine große Herausforderung, da während der gesamten Bauarbeiten der Betrieb zu 100 Prozent weiterlief. Für die Dokumentation „Mega-Projekt: Flughafen New York“ hat National Geographic die Bauarbeiten für mehrere Jahre mitverfolgt. Ihr könnt die Doku „Mega-Projekt: Flughafen New York“ jetzt bei Sky Ticket sehen.

Rick and Morty (Staffel 5)

Der geniale Wissenschaftler Rick Sanchez und sein nicht ganz so intelligenter Enkel Morty erleben in der nach ihnen benannten Serie „Rick and Morty“ die verrücktesten Geschichten. Schließlich können die beiden mit Ricks Portal-Gun in verschiedene Dimensionen reisen. Die Serie stammt aus der Feder des Produzenten Dan Harmon, der unter anderem auch für „Community“ verantwortlich ist. Die fünfte Staffel „Rick and Morty“ könnt ihr euch jetzt bei Netflix angucken.

Was läuft heute?

