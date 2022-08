Was läuft heute? | The Thief, His Wife and the Canoe, Geschichtshappen, Die Jönsson Bande

The Thief, His Wife and the Canoe

In der Miniserie „The Thief, His Wife and the Canoe“ steht John Darwin kurz vor der Privatinsolvenz. Um das Schlimmste zu verhindern, täuscht er seinen Tod vor und kassiert dann Geld von seiner Lebensversicherung. So kurios die Geschichte auch klingt, sie basiert auf einer wahren Begebenheit. Der Journalist David Leigh hat Johns Frau Anne Darwin in Panama ausfindig gemacht. Ihr könnt „The Thief, His Wife and the Canoe“ jetzt bei MagentaTV schauen.

Geschichtshappen – Staffel 2

In dem Netflix-Format „Geschichtshappen“ werden historische Ereignisse und wissenschaftliche Phänomene kurz und knackig präsentiert. Dazu arbeitet die Doku vor allem mit anschaulichen Infografiken und Archivmaterial. In der zweiten Staffel geht es unter anderem um Recycling, Online-Dating, Musikstreaming und Lasertechnologie. Die neuen Folgen „Geschichtshappen“ gibt es jetzt bei Netflix.

Die Jönsson Bande

In dem Film „Die Jönsson Bande“ geht es um die kriminelle Jönsson-Familie. Zusammen gehen sie auf Raubzüge, bis ihr Anführer Charles-Ingvar bei einer Aktion festgenommen wird. Als er wieder aus dem Gefängnis kommt, muss er schockiert feststellen, dass seine Familie jetzt ehrlicher Arbeit nachgeht. Für einen letzten großen Coup versucht er noch einmal, alle Familienmitglieder zusammenzutrommeln. Ihr könnt die schwedische Komödie „Die Jönsson Bande“ jetzt bei WOW sehen.

Was läuft heute?

