Was läuft heute? | The Tragedy of Macbeth, The Office US, When We Were Kings

The Tragedy of Macbeth

Mehr als 400 Jahre ist William Shakespeares Königsmörderdrama „Macbeth“ jetzt schon alt. Trotzdem erfreut sich das Drama noch immer als Filmvorlage großer Beliebtheit. Apple hat sich schon vor langer Zeit die Rechte an einer neuen Verfilmung des Shakespeare-Buches gesichert und Joel Coen nutzt den Shakespeare-Klassiker, um zum ersten Mal einen Film ohne seinen Bruder Ethan zu drehen. „The Tragedy of Macbeth“ ist auf Apple TV+ verfügbar.

The Office US – Staffel 1–9

Netflix zeigt alle Staffeln der Mockumentary „The Office“ in der US-Version. Die Adaption der Kultserie zeigt wie schon das BBC-Original den verrückten Arbeitsalltag in dem Großraumbüro einer Papierfirma. Im Jahr 2018 war die Originalfassung von „The Office“ übrigens die meistgestreamte Sendung auf Netflix. Kein Wunder also, dass Netflix jetzt auch die US-Version zur Verfügung stellt.

When We Were Kings – Einst waren wir Könige

Pünktlich zu Muhammad Alis 80. Geburtstag zeigt die ARD gleich drei Filme, die die Geschichte des Ausnahmesportlers Muhammad Ali erzählen. Neben „When We Were Kings“ lädt die ARD auch noch „Facing Ali“ und „Soul Power“ in ihre Mediathek hoch. Muhammad Ali, der als Cassius Clay geboren wurde, ist bis heute der Einzige, der dreimal den Weltmeistertitel aller anerkannten Boxverbände gewinnen konnte.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.