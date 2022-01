Was läuft heute? | Wenn die Stille einkehrt, After Life, The Outpost

Wenn die Stille einkehrt

In „Wenn die Stille einkehrt“ geht es um acht verschiedene Menschen, die doch irgendwie verbunden sind. Sie alle sind von einem tragischen Anschlag betroffen, der ihr Leben auf den Kopf stellt. Die dänische Produktion erzählt die Geschichte der Protagonisten neun Tage vor und neun Tage nach einem Anschlag. „Wenn die Stille einkehrt“ ist jetzt in der ARD-Mediathek verfügbar.

After Life – Staffel 3

In der ersten Staffel von „After Life“ stirbt die Frau von Tony. Der Lokaljournalist war eigentlich immer voller Lebensfreude, aber der Tod seiner Frau reißt ihn in ein tiefes Loch. Nachdem er sich zum sadistischen Pessimisten verwandelt hat, findet er langsam seinen Weg zurück ins Leben und zu mehr Optimismus. Ricky Gervais in seiner bisher wohl traurigsten Rolle könnt ihr in der dritten Staffel „After Life“ auf Netflix sehen.

The Outpost – Überleben ist alles

Ein Stützpunkt in Afghanistan, der dazu errichtet wurde, Einheimische für die Teilnahme an Entwicklungsprojekten zu gewinnen, wird immer wieder von Angriffen der Taliban bedroht. Einer der 53 Soldaten, die den Stützpunkt verteidigen, wird von Orlando Bloom gespielt. Der Film orientiert sich an der “Schlacht von Kamdesh”, die tatsächlich 2009 stattgefunden hat. „The Outpost – Überleben ist alles“ könnt ihr jetzt auf Prime Video streamen.

Was läuft heute?

