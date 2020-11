Was läuft heute? | Ich war noch niemals in New York, Aushilfsgangster, 21 Gramm

Ich war noch niemals in New York

„Ich war noch niemals in New York“ ist die Kinoadaption des gleichnamigen Musicals und natürlich fehlen auch hier nicht die größten Hits von Udo Jürgens. Zur Story: Im Mittelpunkt stehen eine verkrachte Fernsehmoderatorin und ihre Mutter, die nach einem Unfall ihr Gedächtnis verliert und von der fixen Idee besessen ist, nach New York reisen zu müssen. Genug Zeit zum Singen und Tanzen bleibt, denn die beiden finden sich wieder an Bord des Kreuzfahrtschiffs MS Maximiliane. Männer zum Verlieben gibt es dort selbstverständlich auch. „Ich war noch niemals in New York“ läuft um 20:15 Uhr auf Sky Cinema.

Aushilfsgangster

Ein Börsenmakler hat die Angestellten eines Wolkenkratzers in Manhattan um ihre Altersvorsorge gebracht. Nun holen sie zum Gegenschlag aus und greifen selbst zum Brecheisen. Nur so richtige Einbruchsprofis sind sie eben nicht. „Aushilfsgangster“ wartet mit einer Starbesetzung auf: Ben Stiller, Eddy Murphy, Casey Affleck, Tea Leoni und Matthew Broderick sorgen für ausreichend Chaos in dieser Actionkomödie. Läuft heute 20:15 Uhr bei ZDFneo.

21 Gramm

Filme von Regisseur Alejandro González Iñárritu werden sowohl vom Publikum als auch von der Kritik gefeiert. Für „Birdman“ und „The Revenant“ wurde er 2015 und 2016 mit dem Regie-Oscar ausgezeichnet. „21 Gramm“ ist sein zweiter Film überhaupt und der erste, der in englischer Sprache gedreht wurde. Gemeinsam mit seinem Debüt „Amores Perros“ und „Babel“ bildet „21 Gramm“ eine Trilogie über die Themen Gewalt und Tod. Im Film verknüpft ein tragischer Unfall die Schicksale von drei ganz unterschiedlichen Menschen miteinander und stellt alle drei auf eine harte Probe. „21 Gramm“ läuft um 21:45 Uhr auf One.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.