Was läuft heute? | Who killed Santa? A Murderville Murder Mystery, Die Wespe, Der Trauerschwindler

Who killed Santa? A Murderville Murder Mystery

Im Weihnachts-Special der Netflix-Impro-Comedy muss Will Arnett wieder als Detective Terry Seattle einen Mordfall aufklären. An seiner Seite stehen dieses Mal Schauspieler Jason Bateman und Comedian Maya Rudolph. Wieder ohne Skript und ohne irgendeine Ahnung, wie es weiter geht. Sie müssen den Mord an niemand geringerem als dem Weihnachtsmann aufklären. „Who killed Santa? A Murderville Murder Mystery“ gibt es auf Netflix.

Die Wespe

In der zweiten Staffel von „Die Wespe“ muss sich Dartprofi Eddie Frotzke nach seinem Knastaufenthalt wieder an die Spitze der Untergrund-Dartwelt spielen. Zur selben Zeit versucht sich seine Frau unter dem Pseudonym „Die Klapperschlange“ als Dartspielerin. Neben Florian Lukas als Eddie Frotzke ist auch Lisa Wagner wieder als seine Frau Manu mit dabei. Beide Staffeln von „Die Wespe“ gibt es bei WOW.

Der Trauerschwindler

In der ARD-Crime-Time-Sendung „Der Trauerschwindler“ wird das Schicksal mehrerer Frauen geschildert, die alle dem gleichen Betrüger in die Falle gingen. Der Bestatter spielte ihnen die große Liebe vor und betrog sie um mehrere tausend Euro. In vier Teilen erzählen die Opfer ihre Geschichte und wie sie in der verwundbarsten Zeit ihres Lebens ausgenutzt wurden. „Der Trauerschwindler“ gibt es in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

