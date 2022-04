Zurück zum Thema | Konfuzius-Institute

Konfuzius-Institute in der Kritik

Konfuzius-Institute gibt es auf der ganzen Welt. Die staatlichen Bildungseinrichtungen wurden gegründet, um die chinesische Kultur und Sprache international zu fördern. In Deutschland arbeiten die Institute mit Hochschulen und Universitäten zusammen. Durch die Kooperation mit den Konfuzius-Instituten werden akademisches Personal und vor allem Sprachkurse aus China finanziert – ein Umstand, von dem die Hochschulen und Universitäten profitieren, der seit einigen Jahren aber auch für Kritik sorgt. Der Vorwurf: Die Konfuzius-Institute würden Einfluss auf die Wissenschaft in Deutschland nehmen.

Da muss man wirklich genau hingucken und darf nicht von vornherein sagen, überall, wo chinesisches Geld drinsteckt, wird auch inhaltlich Einfluss genommen. Björn Alpermann, Professor für Sinologie, Uni Würzburg Foto: Florian Thünken

Ein Ende der Zusammenarbeit?

Im Oktober 2021 etwa wurden zwei Lesungen der Biografie des chinesischen Staatschefs Xi Jinping an den Konfuzius-Instituten in Duisburg und Hannover vorerst abgesagt, da sich offizielle chinesische Stellen dagegen ausgesprochen hatten. Zwar konnten die Lesungen schlussendlich stattfinden, das Verhalten der Konfuzius-Institute wurde dennoch stark kritisiert. Viele forderten sogar eine Trennung der Institute vom universitären Betrieb. In Schweden wurde diese Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und den Konfuzius-Instituten bereits beendet. Auch die deutschen Universitäten in Düsseldorf und Hamburg haben dies bereits getan.

Aufgrund der Art und Weise, wie deutsche Universitäten mit Konfuzius-Instituten zusammenarbeiten, beobachten wir auch bei uns eine Aushöhlung der Wissenschaftsfreiheit. Andreas Fulda, Professor für Politikwissenschaften, Universität Nottingham Foto: Privat

Welchen politischen Einfluss die Konfuzius-Institute auf das akademische Leben und die freie Wissenschaft in Deutschland nehmen, das hat detektor.fm-Moderator Lars Feyen mit Björn Alpermann von der Uni Würzburg und Andreas Fulda von der Uni Nottingham besprochen.