destilliert | Februar 2022: Musikredakteurin Jessica Hughes, Gerhard Richter und Podcast-Tipps

Jessica Hughes: neue Musikredakteurin

Seit Dezember 2021 verstärkt Jessica Hughes unser Team in der Musikredaktion. Die erfahrene Musikjournalistin hat vorher u. a. für die Spex, Deutschlandfunk Kultur oder byte.fm gearbeitet. Zusammen mit Gregor Schenk pflegt sie nun unter anderem unsere Musikdatenbank und die daraus entstehende Rotation. Im Podcast spricht sie über ihre Leidenschaft für die Musik, die Arbeit in der Musikredaktion und ihren beruflichen Lebensweg.

Monopol Podcast: 90 Jahre Gerhard Richter

Gerhard Richters Werke zählen weltweit zu den teuersten eines lebenden Künstlers. Anlässlich seines bevorstehenden 90. Geburtstages (9. Februar) gibt es gleich zwei Sonder-Episoden des Monopol Podcasts. Bereits erschienen ist der erste Teil mit einem Gespräch mit Dietmar Elger, dem führenden Richter-Experten in Deutschland. Elger ist Sekretär und Assistent von Richter gewesen und leitet das Gerhard Richter Archiv. detektor.fm-Moderatorin Sara Steinert spricht mit ihm über die Jubiläums-Ausstellung im Albertinum in Dresden und seine aktuelle Arbeit an einem neuen Werk-Verzeichnis über Richters Schaffen.

Kommende Woche, am 8. Februar, erscheint dann der zweite Teil mit Sebastian Frenzel vom Monopol Magazin. Darin geht es um den Einfluss von Richter auf jüngere Kunstschaffende. Hat doch Monopol acht Künstlerinnen und Künstler genau dazu befragt. Einer von ihnen ist Thomas Demand. Demand und Richter verbindet ihr jeweils ganz eigener und besonderer Umgang mit Fotografien.

Zombie-Kakerlaken bei Spektrum der Wissenschaft

Im „Spektrum der Wissenschaft“-Podcast geht es am 11. Februar um „Zombie-Kakerlaken“. Denn die Juwelwespe verwandelt Kakerlaken durch ihren Giftcocktail und drei gezielte Stiche in Zombies. Der Clou: Die Kakerlake stirbt nicht, sondern ist paralysiert. So kann die Wespe ihr Ei gezielt an der Kakerlake ablegen. Die Larve schlüft und ernährt sich von den Eingeweiden der immer noch „hirntoten“ Zombie-Kakerlake. Das Vorgehen ist ein absolutes Wunder der Evolution.

Jessica Hughes hat mit Christian Bollert in „detektor.fm destilliert“ auch noch über die Februar-Tipps 2022 gesprochen. Mit dabei sind u. a. „Tränen im Asia-Markt„, „Extras“ mit Ricky Gervais oder „Das letzte Wort“ mit Anke Engelke.

Shownotes

00:00:00 Intro

00:01:02 Vorstellung von Musikredakteurin Jessica Hughes

00:01:55 Was ist eine Radio-Rotation?

00:10:54 Wie wird man Musikredakteurin?

00:14:58 Monopol Podcast: 90 Jahre Gerhard Richter

00:16:55 Natalie Grams über Detox-Produkte

00:18:09 Zombie-Kakerlaken bei Spektrum der Wissenschaft

00:20:03 Wieso sind beim Eishockey Schlägereien geduldet?

00:22:31 Verkehrsminister aus Baden-Württemberg im Antritt

00:23:55 Februar-Tipps von Jessi und Christian

00:32:29 Verabschiedung