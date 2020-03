Kaiser Quartett in der detektor.fm-Session

Christian Erll

Christian Erll wollte als Jugendlicher eigentlich Clochard werden, stand aber in Französisch Vier. In seiner Uni-Zeit hat er in Münster viele Jahre einige Dinge studiert, am meisten Germanistik und Sozialwissenschaften. Hauptsächlich hat er aber unzählige Stunden beim Campusradio verbracht. Christian Erll hört und erzählt gerne Geschichten, wenn schon nicht als Landstreicher, dann halt im Radio. Zum Beispiel bei detektor.fm in seiner neuen Lieblingsstadt Leipzig. Ab und zu auch noch in Köln bei 1LIVE, Cosmo und dem Deutschlandfunk.