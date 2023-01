Neue Alben

Billy Nomates – CACTI

Tor Maries alias Billy Nomates hat ihren Künstlernamen von einer Beleidigung. Als sie mal alleine bei einem Sleaford Mods-Konzert war, rief man ihr das nach und sie hat den Spieß einfach umgedreht und als Billy Nomates 2020 ihr Debütalbum veröffentlicht. Darauf macht sie sehr reduzierten Postpunk mit Texten, in denen sie sich über viele Dinge auskotzt. Von langweiligen Jobs, reichen Hipstern, die mit ökologischem Konsum die Welt retten wollen bis Sexismus, sie findet für alles die richtigen Worte. Auf dem zweiten Album „Cacti“ schaut sie eher nach innen, auf ihre eigenen Schatten, es geht aber auch um Selbstermächtigung. Musikalisch ist „Cacti“ breiter aufgestellt als das Debüt. Neben Beats, Bass und Synthieriffs hört man jetzt auch 80s-Pop, Zirkusorgelwalzer und ein Americana-Stück mit Akustikgitarre.

Rozi Plain – Prize

Rosalind Leyden alias Rozi Plain ist eine Musikerin, die von Winchester über Bristol nach London gekommen ist und bekannt ist für hypnotische, sanft schräge Songs zwischen Bedroom-Pop, Indie und Eletronica. Ihr neues Album heißt „Prize“ und darauf gibt’s repetitive Sounds aus E-Gitarre, Synthies-Arpeggios, Drum Machine und gedoppeltem, federleichten Gesang, der eine wohlige, nahezu meditative Atmosphäre entstehen lässt. Lyrisch beschäftigt sie sich unter anderem mit inneren Konflikten, schön illustriert etwa in den Zeilen: „What do we want? / LESS / Do you want more? / YES“. Das Ganze ist sehr dezent, gedämpft und wenn man nicht genau hinhört, verpasst man die Psychedelic-Rock-Einschübe, Ambient-Abschnitte und Experimental-Rock. Ein Album, das man am besten mit Kopfhörern auf einer ereignislosen Zugfahrt hört.

Velvet Negroni – Bulli

Jeremy Nutzman alias Velvet Negroni sitzt von jeher zwischen den Stühlen: ein schwarzes Kind in einer weißen Adoptivfamilie, ein klassisch ausgebildeter Pianist mit einer Vorliebe für Rock. 2016 ist das Debütalbum „Neon Brown“ erschienen und es schien, als sei er endlich angekommen. Doch danach fing er an, Drogen zu nehmen, vereinsamte durch die Pandemie, wurde ausgeraubt und als er schon an neuen Stücken arbeitete, verlor er sein Haus bei einem Feuer. Das neue Album „Bulli“ klingt aber nicht so deprimierend, wie man das anhand der Umstände, in denen es entstanden ist, annehmen könnte. Die Stücke handeln von den eigenen Dämonen, allerdings sind die Texte durchaus kryptisch. Velvet Negroni verbindet seinen selbstgezimmerten R&B-Pop aus minimalistischen, elektronischen Kompositionen mit verruckeltem Klavier, Gitarreneinsprengseln und funky Bässen.

Neu auf der Playlist

Everything But The Girl – Nothing Left To Lose

Ganze 24 Jahre hat es gedauert, doch nun ist das britische Duo Everything But The Girl mit neuer Musik zurück. Am 21.04.23 erscheint das Album „FUSE“ und seit dieser Woche gibt es mit „Nothing Left To Lose“ einen ersten Vorgeschmack davon, der an den Dance-Sound der 90er anknüpft. Denn auch wenn das Projekt ursprünglich aus dem Folk und der Indie-Pop-Bewegung heraus entstanden ist, hatten sie ihre größten Erfolge mit House und Dance-Nummern wie „Missing“ und deren Remixes. „Nothing Left To Lose“ klingt aber keineswegs altbacken oder angestaubt. EBTG transportieren ihren Sound in die heutige Zeit, ohne den Charme von damals zu verlieren.

Daughter – Be On Your Way

Bei der Band Daughter hat es mit neuer Musik nicht ganz so lang gedauert. Wobei ihr letzter Release, der Videospiel-Soundtrack „Music From Before The Storm“, auch schon sieben Jahre zurückliegt. In der Zwischenzeit haben sich die drei Musiker:innen Soloprojekten gewidmet. Elena Tonras Projekt Ex:Re sei an der Stelle auf jeden Fall erwähnt. Für den 07.04.23 hat die Band nun aber ihr drittes Studioalbum „Stereo Mind Game“ angekündigt und mit „Be On Your Way“ eine erste Single davon veröffentlicht. Der Song beginnt im gewohnt mystischen Daughter-Stil, entwickelt sich über vier Minuten aber zu einem großen Indietronica-Stück, dessen Mittelpunkt Tonras verhauchte Vocals bilden.

En Attendant Ana – Same Old Story

Die aktuelle Single der fünfköpfigen Pariser Band En Attendant Ana könnte direkt von einem Warp-Records-Sampler aus den 90ern stammen. „Same Old Story“ erinnert nämlich stark an den French Pop von Stereolab oder den abgespaceten Electro-Pop von Broadcast. Tatsächlich ist dieser Sound neu für die Band, die auf ihren bisherigen zwei Alben eher dem Indie-Pop verfallen war. Die Weiterentwicklung tut aber gut und macht Vorfreude auf das neue Album „Principia“, was am 24.02.23 erscheinen wird.

