Keine Angst vor Hits

Neue Alben

ÄTNA – Push Life

Das Elektro-Duo Ätna ist zurück und zwirbelt uns mal wieder ganz schön die Gehirnfalten durcheinander. Ihr zweites Album “Push Life” ist kantiger und mindestens genauso aufregend wie die ersten Veröffentlichungen der ehemaligen Jazz-Studis aus Dresden. Mit ihren eklektischen Live-Shows haben sie sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht und seit der Veröffentlichung ihres ersten Albums „Made By Desire“ (2020) unter anderem mit der Techno-Kapelle Meute und Marteria zusammengearbeitet. Sie setzen ihren wilden Mix aus Elektro und Pop konsequent-kreativ auf “Push Life” um und passen damit ausgezeichnet in den Sound dieser Zeit. Das geht nicht nur Beat-lastig und wild wie in „Weirdo“, sondern auch ruhiger wie in „Flow“.





Confidence Man – TILT

Alkohol macht selbstbewusster. Nach dieser Devise haben Confidence Man angeblich ihr Debütalbum “Confident Music For Confident People” (2020) geschrieben und mit dieser Attitüde machen sie auf “TILT” jetzt weiter. Zumindest klingt die neue Platte der australischen Elektro-Pop Band genauso ausgelassen und tanzbar wie ihr Vorgänger. Sex, Liebe und Party werden herrlich ironisch besungen, ein Hit zum Feiern jagt den nächsten. Aber es wird auch mal ernster: Der Opener “Woman” ist eine gelungene Ode an die Emanzipation, aber gehört genau wie alle anderen Songs auf „TILT“ ohne Umwege auf den Dancefloor.





Christian Lee Hutson – Quitters

Und jetzt noch etwas für alle, denen dieser Tage nicht nach feiern zumute ist oder die sich bei Aprilwetter gerne zu Hause einkuscheln. Das zweite Album von Christian Lee Hutson ist da, produziert von Phoebe Bridgers und Bright-Eyes-Frontmann Conor Oberst. Deren musikalischer Stempel ist im melancholisch-sanften Indie-Folk des amerikanischen Songwriters definitiv zu hören. Textlich verlässt sich Hutson ganz auf seine Beobachtungsgabe und singt von Katastrophentouristen, gescheiterten Schauspielern und Pärchen, die auch Geschwister sein könnten – eben über all jene Menschen, die glauben, dass Los Angeles ihre Träume wahr machen könnte.





Neu auf der Playlist

Angels Olsen – All The Good Times

Die US-amerikanische Musikerin Angel Olsen hatte zuletzt ein ziemliches Faible für dramatische, 80ies angehauchte Pop-Balladen. Im letzten Jahr hat sie sogar die EP „Aisles“ mit 80er-Jahre-Covern veröffentlicht. Auf ihrer neuen Single wendet sich Olsen wieder mehr ihren Wurzeln im Folk zu und beweist: Auch Twang und Drama passen gut zusammen. Der sich zunächst anschmiegende Americana-Song „All The Good Times“ bricht aus in opulente Orchestrierung und wäre sicher das perfekte Finale für einen Hollywood-Film. Traurig nur, dass der Song in einer ebenso dramatischen Lebensphase entstanden ist: Zwar feierte Angel Olsen kürzlich glücklich ihr Coming-Out mit ihrer neuen Partnerin auf den Social-Media Plattformen, verlor aber kurz danach beide Elternteile. Am 3. Juni erscheint das neue Album „Big Time“ von Angel Olsen beim Label Jagjaguwar.

Warpaint – Stevie

„Der Prozess fühlte sich eher meditativ an und weniger gehetzt“, sagt Emily Kokal über die Entstehung des neuen Albums „Radiate Like This“ von Warpaint, das Anfang Mai veröffentlicht wird. Wie bei vielen anderen Bands scheint die Corona-Pandemie den vier Damen aus LA einen wertvollen Freiraum verschafft zu haben, um sich nach sechs Jahren Pause wieder neuen Songs zu widmen. Das ist ohnehin nicht leicht, wenn Familienleben und Soloprojekte, wie das von Jenny Lee, zwischenrein grätschen. Die Single-Auskopplung „Stevie“ klingt nun tiefenentspannt und liefert neben der warmen Bassline den Warpaint-typischen Harmonie-Gesang. Dabei wirkt der Sound weniger düster als auf den Vorgänger-Platten.

Lisa LeBlanc – Pourquoi faire aujourd’hui

Mit „Pourquoi faire aujourd’hui“ liefert die kanadische Musikerin Lisa LeBlanc einen funkelnden Disco-Track, der mit viel Retro-Charme stark an Boney M und die 70er Jahre erinnert. Wer sich dabei wundert, warum ihr Französisch so anders klingt: LeBlanc spricht „Chiac“, ein Französisch mit englischem Einschlag, das in der Provinz New Brunswick in Kanada gesprochen wird. Der Sprachkultur hat sie sogar ihr ganzes Album gewidmet: Auf „Chiac Disco“ (VÖ 18.03.22 via Bonsound) nimmt die Musikerin nicht nur Abstand vom Folk- und Bluegrass, den sie sonst macht, sondern auch vom englischen Gesang.

Popschnipsel

Außerdem hört ihr in dieser Folge ein Interview mit Marcel Schulz. Er betreibt seit 20 Jahren das Label Altin Village & Mine. Wir schauen gemeinsam mit ihm auf diese Zeit zurück und freuen uns auf den 9. April. Da feiert Altin Village & Mine seinen Geburtstag im UT Connewitz in Leipzig. Ihr könnt 2×2 Gästelistenplätze gewinnen. Mehr Infos gibt’s hier.

